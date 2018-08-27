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Без Смолова и Акинфеева: Черчесов назвал состав сборной России на матч Лиги наций

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© Фото: Евгения Новоженина / РИА «Новости»

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Встреча с Турцией пройдет 7 сентября в Трабзоне, следом, 10 сентября, наша команда сыграет товарищеский матч с Чехией в Ростове-на-Дону.

Вратарь Игорь Акинфеев, защитник Юрий Жирков, полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин, нападающий Федор Смолов не вошли в состав сборной России по футболу на матч Лиги наций с Турцией и товарищескую игру с Чехией, сообщает пресс-служба РФС.

Встреча с турками пройдет 7 сентября в Трабзоне, с чехами наша команда сыграет 10 сентября в Ростове-на-Дону.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»), Маринато Гилерме («Локомотив»);

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Федор Кудряшов («Рубин»), Константин Рауш («Динамо»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»);

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Полузащитники: Денис Черышев («Валенсия», Испания), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), Руслан Камболов, Павел Могилевец (оба – «Рубин»), Антон Швец («Ахмат»), Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»);

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).

Лига наций – новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам – от А (самая сильная) до D (самая слабая). В каждой лиге команды распределены на группы, сборная России выступает в группе 2 лиги В, где сыграет по два матча с командами Турции и Швеции.

Победитель группы перейдет в лигу А, команда, занявшая третье место, – в лигу С. Таким образом участники турнира разыграют четыре дополнительные путевки на Евро-2020.

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