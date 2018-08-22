Кокорин и Маммана вернулись к тренировкам в «Зените» спустя полгода

Нападающий Александр Кокорин и защитник Эммануэль Маммана вернулись в общую группу «Зенита» спустя полгода отсутствия. В марте 2018 года оба футболиста травмировали крестообразные связки колена.

Единственным игроком, пропустившим тренировку перед первым матчем с норвежским «Мольде» в рамках квалификации Лиги Европы, стал полузащитник Олег Шатов. Он занимался по индивидуальной программе.

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Первый матч «Зенит» – «Мольде» пройдет на «Зенит-арене» 23 августа. Ответная игра состоится 30 августа в Норвегии.

Ранее, в третьем квалификационном раунде, петербуржцы обыграли минское «Динамо» с общим счетом 8:5. Первую игру сине-бело-голубые с треском провалили – 4:0, зато в ответной встрече подопечные Сергея Семака продемонстрировали свою силу – 8:1.