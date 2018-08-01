Шаттлов не будет: «Зенит» призвал болельщиков добираться до стадиона на метро

Футбольный клуб «Зенит» отменил автобусы-шаттлы на домашнюю игру с тульским «Арсеналом». Болельщиков попросили добираться до «Зенит-арены» на метро. По мнению руководства сине-бело-голубых, подземка должна справиться с наплывом болельщиков.

В частности, поклонникам «Зенита» можно воспользоваться станцией «Новокрестовская», которая находится в непосредственной близости от арены. До стадиона также можно дойти от станций «Крестовский остров» и «Беговая». В обоих случаях идти придется больше двух километров.

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Встреча второго тура чемпионата России по футболу «Зенит» - «Арсенал» состоится 3 августа в 16:30. В предыдущем туре сине-бело-голубые на выезде обыграли красноярский «Енисей» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Артем Дзюба и Далер Кузяев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ушел в убыток в 2017 году, продемонстрировав худшие показатели за последние четыре года. В прошлом году доход сине-бело-голубых составил -231,4 млн рублей, в 2014 – 5,2 млрд рублей.