Убытки отменяются: в «Зените» рассказали о стабильной финансовой ситуации

В петербургском «Зените» прокомментировали сообщения об убытках более чем на 200 млн рублей, сообщает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря клуба Антона Макаренко, финансовая ситуация в стане сине-бело-голубых остается стабильной, она отвечает всем правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В клубе подчеркнули, что убыток получился по итогам календарного года, а не футбольного сезона. Основные расходы были связаны с развитием молодежного футбола, академии и базы, повышением качества обслуживания болельщиков на новом стадионе.

По ряду показателей выручка даже возросла. В частности, аналитики клуба ждут роста посещаемости «Зенит-арены» в наступившем сезоне.

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Ранее сообщалось, что «Зенит» ушел в убыток в 2017 году, продемонстрировав худшие показатели за последние четыре года. В прошлом году доход сине-бело-голубых составил -231,4 млн рублей, в 2014 – 5,2 млрд рублей. Наилучшие финансовые показатели клуб с берегов Невы демонстрировал в 2016 году, когда продал Халка и Акселя Витселя в Китай за 80 млн евро.

Финансовые покатели клубов частично связаны с результатами прошлых сезонов. Так «Зенит» под руководством Роберто Манчини в сезоне 2017/2018 занял всего пятое место в чемпионате России. В нынешнем сезоне былое величие сине-бело-голубым будет возвращать Сергей Семак.