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«Зенит» расторг контракт с Артуром Юсуповым

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© Фото: Instagram / @jusup8

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Полузащитник заключил соглашение с «Ростовом» сроком на один сезон.

Футбольный клуб «Зенит» расторг контракт с полузащитником Артуром Юсуповым по обоюдному согласию сторон. Футболист, ставший свободным агентом, заключил соглашение с «Ростовом» сроком на один сезон, где ранее выступал на правах аренды.

Юсупов перешел в клуб с берегов Невы в июне 2015 года. За сине-бело-голубых Юсупов провел 55 матчей, забил два мяча и отдал шесть результативных передач. Вместе с петербуржцами он выиграл Кубок России и дважды – Суперкубок страны.

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Ранее стало известно, что «Зенит» сразится за выход в Лигу Европы со словацкой «Дунайска Стредой» или минским «Динамо». Зарубежные команды встретятся друг с другом 26 июля и 2 августа. Первый матч победителя пары с сине-бело-голубыми состоится 9 августа. Ответная игра третьего отборочного раунда пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 16 августа.

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