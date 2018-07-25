Без россиян: ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

ФИФА опубликовала состав символической сборной ЧМ-2018 по версии болельщиков. В рейтинге не оказалось российских футболистов, зато представителей Бразилии оказалось в избытке. Больше всего персональных голосов набрал лидер Хорватии Лука Модрич, его выбрали 49% фанатов.
Состав символической сборной ЧМ-2018:
Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия)
Защитники: Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция)
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Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия)
Нападающие: Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия)
Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победу на соревновании одержала сборная Франции. В финале трехцветные обыграли Хорватию со счетом 4:2. Третье место осталось за сборной Бельгии, которая была сильнее Англии – 2:0.
Сборная России добилась на мундиале лучшего результата за всю историю – вышла в 1/4 финала, где по пенальти проиграла будущему финалисту турнира – Хорватии. Следующий Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.