Без россиян: ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

ФИФА опубликовала состав символической сборной ЧМ-2018 по версии болельщиков. В рейтинге не оказалось российских футболистов, зато представителей Бразилии оказалось в избытке. Больше всего персональных голосов набрал лидер Хорватии Лука Модрич, его выбрали 49% фанатов.

Состав символической сборной ЧМ-2018:

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия)

Защитники: Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция)

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Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия)

Нападающие: Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия)

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победу на соревновании одержала сборная Франции. В финале трехцветные обыграли Хорватию со счетом 4:2. Третье место осталось за сборной Бельгии, которая была сильнее Англии – 2:0.

Сборная России добилась на мундиале лучшего результата за всю историю – вышла в 1/4 финала, где по пенальти проиграла будущему финалисту турнира – Хорватии. Следующий Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.