Свищев: Керлингист Крушельницкий готов признаться в употреблении мельдония на ОИ-2018

Российский керлингист Александр Крушельницкий, пойманный на допинге во время Олимпиады, готов признаться в употреблении мельдония, сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

«Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение Всемирной федерации керлинга», – сказал Свищев.

Согласно условиям соглашения, Крушельницкий получит дисквалификацию на два года. Договор может быть заключен до 9 сентября. В нем должно быть прописано, что расследование по делу российского керлингиста будет продолжено, а если будут найдены доказательства, то срок дисквалификации может быть уменьшен.

«В случае если мы получим неоспоримые доказательства нашей невиновности, мы имеем право настоять и на оправдании Александра, а тогда через суд у нас есть шанс даже вернуть медаль. Шансов мало, но если они есть, отказываться от них нельзя», – добавил Свищев.

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Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова завоевали бронзовые медали в керлинге. Это была первая медаль России в этом виде соревнований. В игре за третье место россияне одолели норвежцев со счетом 8:4.

После этого в пробе Крушельницкого обнаружили мельдоний. В Международном олимпийском комитете не исключали, что при взятии пробы могли что-то подмешать. Пробу B спортсмена вскрыли, там обнаружили следы мельдония в концентрации, говорящей об однократном употреблении препарата.

Олимпиада проходила в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В общем медальном зачете россияне заняли 13 место. Две золотые медали были завоеваны в фигурном катании и хоккее.