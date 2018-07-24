Игнашевич стал тренером ЦСКА после завершения карьеры

Защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич, объявивший о завершении карьеры после Чемпионата мира по футболу, станет помощником старшего тренера Андрея Аксенова в молодежной команде «армейцев». К своей новой работе бывший футболист приступит на текущей неделе.

За свою карьеру 39-летний Игнашевич шесть раз выигрывал чемпионат России, становился семикратным обладателем Кубок страны. На международном уровне защитник выиграл Кубок УЕФА и бронзу Евро-2008. Всего Сергей Николаевич выиграл 21 трофей, из которых 18 – в составе ЦСКА.

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Ранее о завершении карьеры в сборной России объявил полузащитник Юрий Жирков. Футболист петербургского «Зенита» рассказал, что у него больше нет сил «играть на таком уровне». Это в том числе связано с травмой, которую игрок получил в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу против Испании.

Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победу на соревновании одержала сборная Франции. В финале трехцветные обыграли Хорватию со счетом 4:2. Третье место осталось за сборной Бельгии, которая была сильнее Англии – 2:0.

Сборная России добилась на мундиале лучшего результата за всю историю – вышла в 1/4 финала, где по пенальти проиграла будущему финалисту турнира – Хорватии. Следующий Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.