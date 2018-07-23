«Зенит» получит от ФИФА 1,9 млн долларов компенсации

Петербургский «Зенит» получит компенсацию от ФИФА в размере 1,9 млн долларов. Выплаты положены всем клубам, чьи игроки принимали участие в Чемпионате мира по футболу. От сине-бело-голубых на мундиаль были командированы Артем Дзюба, Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев и Бранислав Иванович (выступал за сборную Сербии, – прим. ред.).

Второе место по размеру компенсации занял московский «Локомотив» с 1,75 млн долларов, на третьем – ЦСКА с 1,6 млн долларов. В его составе пять игроков сборной – Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, Александр Головин и Алан Дзагоев.

Окончательный расчет по деньгам ФИФА сделает к концу года. Программа компенсаций клубам была утверждена в октябре 2017 года. Ее общий размер составил 791 млн долларов.

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Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победу на соревновании одержала сборная Франции. В финале трехцветные обыграли Хорватию со счетом 4:2. Третье место осталось за сборной Бельгии, которая была сильнее Англии – 2:0.

Сборная России добилась на мундиале лучшего результата за всю историю – вышла в 1/4 финала, где по пенальти проиграла будущему финалисту турнира – Хорватии. Следующий Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.