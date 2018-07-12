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Хорватский футболист Вида, кричавший «Слава Украине», извинился перед Россией

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© Фото: Нина Зотина / РИА «Новости»

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По словам защитника, он сделал ошибку, но жизнь продолжается.

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида извинился за скандирование националистского лозунга «Слава Украине», сообщает телеканал «Россия 24». Это случилось после полуфинального матча с англичанами, где футболист был освистан.

«Я знаю, что сделал ошибку. Я хочу еще один раз извиниться перед русскими людьми. Не думал об этом и извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», – сказал Вида на русском языке.

Инцидент с националистическими выкриками произошел после 1/4 финала Россия - Хорватия. После игры Вида и его партнер по команде Огнен Вукоевич записали видео, где прокричали «Слава Украине» и добавили, что посвещают победу киевскому «Динамо», за который выступали в свое время.

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В итоге Вида отделался предупреждением от ФИФА, Вукоевича за неспортивное поведение оштрафовали на 15 тыс. швейцарских франков.

Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу, где встретится с Францией. В полуфинале «шашечные» обыграли англичан со счетом 2:1. Победный мяч в дополнительное время забил нападающий Марио Манжукич.

Финал пройдет на московском стадионе «Лужники» 15 июля в 18:00, Англия поборется с Бельгией за третье место в Петербурге. Игра состоится 14 июля в 17:00.

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