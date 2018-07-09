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Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

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Вместе с легендарным защитником о завершении карьеры в сборной России объявил Александр Самедов.

Защитник сборной России и московского ЦСКА Сергей Игнашевич объявил о завершении игровой карьеры. Он выступал за национальную команду с 2002 года и провел за за нее рекордное количество игр – 127. В ближайшее время футболист намерен получить тренерскую лицензию.

«Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет! Отдельной строкой говорю спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота», – написал Игнашевич в своем Instagram.

За свою карьеру 38-летний Игнашевич шесть раз выигрывал чемпионат России, становился семикратным обладателем Кубок страны. На международном уровне защитник выиграл Кубок УЕФА и бронзу Евро-2008.

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Ранее о завершении карьеры в национальной команде объявил 33-летний полузащитник Александр Самедов. После поражения в четвертьфинале Чемпионата мира от Хорватии футболист рассказал, что это был его последний матч за сборную России. В национальной команде Самедов провел семь лет, сыграл 53 игры и забил семь мячей.

В полуфинале ЧМ-2018 обидчики нашей национальной команды сыграют в Москве против Англии (11 июля в 21:00, – прим. ред.), в Петербурге за выход в финал сразятся сборные Бельгии и Франции (10 июля в 21:00, – прим. ред.). Матч за третье место пройдет в Петербурге 14 июля в 17:00, финал состоится 15 июля на столичном стадионе «Лужники». Начало в 18:00.

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