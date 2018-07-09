Памела Андерсон и король Бельгии прилетят в Петербург на полуфинал ЧМ-2018

Голливудская актриса Памела Андерсон, король Бельгии Филипп, его супруга Матильда и министр иностранных дел страны Дидье Рейндерс приедут в Петербург на полуфинальную игру Чемпионата мира по футболу Бельгия – Франция. Звезда сериала «Спасатели Малибу» поддержит своего возлюбленного – французского защитника Адиля Рами.

«Памела Андерсон, спутница Адиля Рами, должна совершить поездку. Актриса заявила об этом поздно. Но она была приглашена Федерацией футбола Франции, что позволит сделать сюрприз защитнику», – цитирует Equipe Федерацию футбола Франции.

«Король Филипп и королева, а также бельгийский министр иностранных дел Дидье Рейндерс прибудут в Петербург, чтобы поддержать национальную сборную», – цитирует РИА «Новости» петербургское генконсульство Бельгии.

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Ранее сообщалось, что на полуфинальную игру Франция - Бельгия прибудет президент Франции Эммануэль Макрон. После игры политик улетит обратно.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал Франция – Бельгия – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. В ночь с 10 на 11 июля метро Северной столицы специально для болельщиков будет работать до 03:00.