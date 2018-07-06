Петербургское футбольное «Динамо» официально стало «Сочи»

Петербургский футбольный клуб «Динамо» официально сменил название на «Сочи», сообщает сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На логотипе новоиспеченного клуба красуется леопард. Эмблему путем голосования выбрали болельщики.

«Футбольный клуб "Сочи" не имеет исторической связи ни с ФК "Динамо" Петербург, ни с ФК "Сочи", выступавшим в ПФЛ с 2014 по 2017 год», – подчеркивают в ФНЛ.

Свой первый матч коллектив Александра Точилина проведет против московского «Спартака-2». Встреча пройдет 17 июля на стадионе «Фишт». Завтра, 7 июля, на данной арене пройдет четвертьфинал Чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией. Начало игры в 21:00.

Ранее губернатора Петербурга Георгия Полтавченко попросили вмешаться в судьбу петербургского футбольного клуба «Динамо», который объявил о переезде в Сочи 5 июня. С соответствующим запросом выступил депутат ЗакСа Алексей Цивилев. По его мнению, еще возможно сохранить бренд «Динамо СПб» в детско-юношеском футболе.

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Парламентарий подчеркнул, что город практически в абсолютной тишине лишился одного из спортивных символов Петербурга-Ленинграда. Клуб, основанный в 1922 году, появился раньше "Зенита". В честь бело-голубых в Сверной столице назвали проспект и стадион, где 76 лет назад команда выходила на блокадный матч.



ЧМ-2018 проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

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