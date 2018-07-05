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В Петербурге планируют открыть дополнительную фан-зону на матч Россия- Хорватия

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© Фото: Ольга Густова / welcome_2018

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Фан-зону на Конюшенной площади неоднократно закрывали из-за наплыва болельщиков.

В Северной столице планируют открыть дополнительную фан-зону на четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией. С соответствующей инициативой к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко обратился депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

По словам парламентария, после успешного выступления нашей команды интерес к матчам сборной на мировом первенстве многократно возрос, в связи с чем петербургские болельщики и гости города должны получить возможность достойно поддержать российских футболистов.

Дополнительная фан-зона, по мнению Цивилева, может пригодиться на следующих этапах мундиаля, тем более, что центральную фан-зону на Конюшенной площади периодически закрывают из-за наплыва поклонников футбола. Похожие проблемы возникают и у тех болельщиков, что хотят посмотреть игру в кафе или барах. Там тоже не остается мест.

Новая фан-зона может разместиться на Дворцовой, Пионерской или Московской площадях, ЦПКиО имени Кирова, площади Ленина у Финляндского вокзала.

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Ранее мэрия Москвы приняла решение установить дополнительную фан-зону у стадиона «Спартак» в связи с небывалым зрительским ажиотажем. Главную фан-зону на Воробьевых горах также неоднократно закрывали из-за наплыва посетителей.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Матч 1/4 финала Россия – Хорватия пройдет в Сочи 7 июля. Начало игры в 21:00.

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