Сборная Англии обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Англии победила Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу. Счет в матче на 57-й минуте с пенальти забил Харри Кейн. Судья назначил 11-метровый удар после фола Дэвинсона Санчеса в штрафной.

В дальнейшем латиноамериканцы попытались перехватить инициативу и сравнять счет, однако удалось это только на добавленных минутах. После подачи с углового Йерри Мина головой переправил мяч в сетку.

В дополнительное время команды не выявили победителя. В серии пенальти сильнее были англичане. Колумбийцы смазали четвертый и пятый удары. Европейцы же ошибились только однажды, удар Джордана Хендерсона намертво взял Давид Оспина.

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В итоге 1:1 (4:3) – подопечные Гарета Саутгейта идут дальше. В 1/4 финала турнира представители «туманного Альбиона» сыграют со Швецией. Встреча состоится 7 июля в Самаре.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Петербурге: полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00. Матч 1/4 финала Россия - Хорватия пройдет в Сочи 7 июля. Начало игры в 21:00.

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