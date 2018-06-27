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Сборная Германии вылетела с ЧМ-2018, проиграв Южной Корее

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© Фото: Пресс-служба ФИФА

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Азиатская команда забила два мяча в добавленное время.

Сборная Германии вылетела с Чемпионата мира по футболу, проиграв Южной Корее в заключительной встрече группового этапа. Встреча завершилась победой азиатской команды со счетом 2:0. Оба мяча корейцы забили в добавленное время. Автором первого гола на 92-й минуте стал Ким Юнь Квон, который проткнул сферу в ближний угол ворот Мануэля Нойера.

После пропущенного мяча немцы пошли спасаться, к чужой штрафной побежал даже Нойер. Этим и воспользовались корейцы, которые сразу же провели разящую контратаку. Чу Се Чон выбил мяч в сторону германских владений, где уже дежурил Сон Хын Мин. Лидеру азиатской команды не составило труда отправить круглого в пустые ворота.

Таким образом сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира, заняла последнее место в группе F. Корейцы, несмотря на яркую победу, стали третьими. В паралелльной встрече Швеция разгромила Мексику со счетом 3:0, обеспечив себе первое место.

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Ранее, 27 июня, завершились матчи группы D. Первое место заняла Хорватия, набравшая 9 очков из 9. В заключительной встрече «шашечные» обыграли Исландию со счетом 2:1. Вторую путевку в плей-офф вырвала сборная Аргентины, которая обыграла Нигерию со счетом 2:1. Решающий мяч забил экс-защитник московского «Спартака» Маркос Рохо.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля.  Расписание матчей на «Зенит-арене»: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

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