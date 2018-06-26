Кот Ахилл предсказал фиаско Месси

Встреча Нигерии и Аргентины пройдет сегодня, 26 июня, на «Зенит-арене». Месси и компания необходима только победа, чтобы выйти в плей-офф мундиаля. Ранее футболисты латиноамериканской сборной попросили заменить тренера Хорхе Сампаоли перед решающим матчем. По данным аргентинских СМИ, сегодня состав на игру будут определять исключительно футболисты.

Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа предсказал поражение Аргентины в матче с Нигерией в заключительном матче группового этапа Чемпионата мира по футболу, сообщает «Фонтанка.ру». Белоснежный мурлыка сделал свой традиционный выбор, съев весь сухой корм из прозрачной миски с флагом африканской команды.

Глухой кот Ахилл получил известность, делая предскания на Кубке Конфедераций. Он угадал победу России над Новой Зеландией, победу Португалии над Новой Зеландией и викторию Германии в финале против Чили. Житель Эрмитажа ошибся лишь однажды, предсказав победу Австралии над Камеруном. В итоге случилась боевая ничья.

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После КК-2017 Ахилл завоевал популярность по всему миру. Латинская пресса была без ума от мурлыки. Кота хотели забрать домой 30 человек, однако оракул остался на службе в музее. На данный момент в Эрмитаже насчитывают порядка 80 котов. За всеми «усатыми и хвостатыми» ведется ветеринарное наблюдение.

Чемпионат мира проходит в Петербурге и еще 10 городах России с 14 июня по 15 июля. После матча между Аргентиной и Нигерией на «Зенит-арене» пройдет 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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