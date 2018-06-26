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Кот Ахилл предсказал фиаско Месси

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© Фото: vk.com/id153936001

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Оракул из Эрмитажа поставил на победу Нигерии.

Кот-оракул Ахилл из Эрмитажа предсказал поражение Аргентины в матче с Нигерией в заключительном матче группового этапа Чемпионата мира по футболу, сообщает «Фонтанка.ру». Белоснежный мурлыка сделал свой традиционный выбор, съев весь сухой корм из прозрачной миски с флагом африканской команды.

Встреча Нигерии и Аргентины пройдет сегодня, 26 июня, на «Зенит-арене». Месси и компания необходима только победа, чтобы выйти в плей-офф мундиаля. Ранее футболисты латиноамериканской сборной попросили заменить тренера Хорхе Сампаоли перед решающим матчем. По данным аргентинских СМИ, сегодня состав на игру будут определять исключительно футболисты.

Ранее Ахилла признали одним из лучших оракулов ЧМ-2018. Белый мурлыка правильно предсказал победы сборной России над Саудовской Аравией и Египтом, виктории Ирана и Бразилии над Марокко и Коста-Рикой соответственно.

Глухой кот Ахилл получил известность, делая предскания на Кубке Конфедераций. Он угадал победу России над Новой Зеландией, победу Португалии над Новой Зеландией и викторию Германии в финале против Чили. Житель Эрмитажа ошибся лишь однажды, предсказав победу Австралии над Камеруном. В итоге случилась боевая ничья.

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После КК-2017 Ахилл завоевал популярность по всему миру. Латинская пресса была без ума от мурлыки. Кота хотели забрать домой 30 человек, однако оракул остался на службе в музее. На данный момент в Эрмитаже насчитывают порядка 80 котов. За всеми «усатыми и хвостатыми» ведется ветеринарное наблюдение.

Чемпионат мира проходит в Петербурге и еще 10 городах России с 14 июня по 15 июля. После матча между Аргентиной и Нигерией на «Зенит-арене» пройдет 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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