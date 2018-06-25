Сборная Испании сыграла вничью с Марокко и вышла на Россию

Сборная Испании сыграла вничью с Марокко в заключительном матче группового этапа Чемпионата мира по футболу. Встреча, проходившая в Калининграде, завершилась со счетом 2:2. Счет на 14-й минуте встречи открыл Халид Бутаиб. Испанцы ответили через пять минут, отличился Франсиско Иско. Во втором тайме команды вновь обменялись уколами.

На 81 минуте после розыгрыша углового Юссеф Эн-Несири переиграл в воздухе Серхио Рамоса и головой переправил мяч в ворота. Казалось бы, что сборная Испании не выйдет в плей-офф, однако уже на добавленных минутах ее спас Яго Аспас.

После розыгрыша углового Даниэль Карвахаль выполнил передачу к линии вратарской, откуда форвард «Сельты» переправил сферу в сетку.

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Таким образом Испания с четырьмя набранными баллами вышла в плей-офф с первого места. В 1/8 финала мундиаля ей предстоит сыграть с Россией. Португалия, сыгравшая вничью с Ираном в параллельной встрече, вышла из группы со второго места и сыграет с Уругваем.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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