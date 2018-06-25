Сборная Португалии сыграла вничью с Ираном на ЧМ-2018

Сборная Португалии сыграла вничью с Ираном в заключительном матче группового этапа Чемпионата мира по футболу – 1:1. Португальцы открыли мяч на 45-й минуте встречи. Изящный удар из-за пределов штрафной в дальний угол Рикардо Куарежме. На 53-й минуте встречи португальцы заработали пенальти, однако удар Криштиану Роналду взял вратарь.

В дальнейшем европейцы попытались засушить игру, за что едва не поплатились. Уже в добавленное время Седрик Суареш сыграл рукой в собственной штрафной, за что судья назначил 11-метровый. Пенальти уверенно реализовал Карим Ансарифард. В оставшееся время иранцы создали еще один опаснейший момент, однако удар Тареми пришелся во внешнюю сторону сетки.

Таким образом Португалия набрала 5 очков и вышла из группы со второго места. В 1/8 финала Роналду и компании будет противостоять Уругвай. В параллельной встрече сборная Испании сыгрла вничью с Марокко – 2:2. В активе «красной фурии» 5 баллов и первое место. В плей-офф подопечные Фернандо Йерро сыграют с Россией.

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Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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