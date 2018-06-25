Саудовская Аравия обыграла Египет на ЧМ-2018

В заключительной встрече группы А Чемпионата мира по футболу сборная Саудовской Аравии обыграла Египет. На 22-й матча лидер африканцев Мохамед Салах в касание перебросил вратаря и открыл счет в матче. Однако саудовцы не думали сдаваться.

Под занавес тайма они заработали право на пенальти. Его не реализовал Фахад Аль-Муваллад. Однако на 6-й добавленной к первому тайму минуте футболисты с Ближнего Востока вновь заработали 11-метровый. На этот раз Сальман Аль-Фаридж не промахнулся.

Во втором тайме ситуация стала еще драматичнее. При равной игре саудовцы вырвали победу на 95-й минуте. После подачи Отайфа в штрафную Аль-Доссари выскочил из-за спин защитников египтян и в касание переправил мяч в ворота - 2:1.

Таким образом Саудовская Аравия заняла третье место в группе А с тремя набранными баллами. Египет стал последним, не набрав ни одного очка. Ранее судьбу первого места разыграли сборные России и Уругвая. Наша команда потерпела поражение со счетом 3:0. В плей-офф подопечные Станислава Черчесова сыграют с Испанией, Португалией или Ираном.

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Чемпионат мира по футболу проходит в Петербурге и еще 10 городах России с 14 июня по 15 июля. В пятницу, 22 июня, на стадионе «Зенит-арена» встретились сборные Бразилии и Коста-Рики. Матч завершился со счетом 2:0.

Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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