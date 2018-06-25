Эрмитажный кот Ахилл стал одним из лучших оракулов ЧМ-2018

Петербургский кот Ахилл стал одним из лучших оракулов Чемпионата мира по футболу, сообщает «ТурСтат». Белый мурлыка правильно предсказал победы сборной России над Саудовской Аравией и Египтом, виктории Ирана и Бразилии над Марокко и Коста-Рикой соответственно.

Помимо усатого жителя Эрмитажа, в список лучших вошли медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, выдра Гарри из Сочи, олень Яша из подмосковных Химок и коза Забияка из Самары.

Глухой кот Ахилл получил известность, делая предскания на Кубке Конфедераций. Он угадал победу России над Новой Зеландией, победу Португалии над Новой Зеландией и викторию Германии в финале против Чили. Житель Эрмитажа ошибся лишь однажды, предсказав победу Австралии над Камеруном. В итоге случилась боевая ничья.

После КК-2017 Ахилл завоевал популярность по всему миру. Латинская пресса была без ума от мурлыки. Кота хотели забрать домой 30 человек, однако оракул остался на службе в музее. На данный момент в Эрмитаже насчитывают порядка 80 котов. За всеми «усатыми и хвостатыми» ведется ветеринарное наблюдение.

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Чемпионат мира проходит в Петербурге и еще 10 городах России с 14 июня по 15 июля. В пятницу, 22 июня, на стадионе «Зенит-арена» встретились сборные Бразилии и Коста-Рики. Матч завершился со счетом 2:0.

Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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