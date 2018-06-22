Бразилия добыла победу над Коста-Рикой в Петербурге

Сборная Бразилии выгрызла победу у Коста-Рики на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге. Встреча Чемпионата мира по футболу завершилась со счетом 2:0. Все мячи были забиты уже в компенсированное время.

На первой добавленной минуте Фелипе Коутиньо отправил мяч в «домик» Навасу после удачной скидки Фирмино и паса Габи Жезуса. На 7-й добавленной минуте точку в матче поставил Неймар, замкнув идеальный пас в штрафную от Дугласа Косты.

Таким образом пентакампеоны набрали четыре очка и временно поднялись на первую строчку группы E. Костариканцы без набранных очков остались на дне таблицы. Однако положение дел в группе может измениться после игры между Сербией и Швейцарией.

Ранее сборная Аргентины крупно уступила Хорватии со счетом 3:0. После невыразительного матча игроки бело-голубых попросили заменить тренера до игры с Нигерией. Но даже эти меры могут не помочь бело-голубым, если сегодня Исландия добьется победы над Нигерией.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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