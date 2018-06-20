Сборная Португалии обыграла Марокко на ЧМ-2018

Сборная Португалии добилась минимальной победы над Марокко на Чемпионате мира по фуболу. Единственный мяч на 4-й минуте встречи забил Криштиану Роналду. Звездный форвард «европейских бразильцев» в падении замкнул подачу в штрафную. Сфера влетела в ближний угол ворот Мохамеда Мунира.

В дальнейшем преимущество было на стороне марокканцев, однако они не сумели реализовать свои моменты. Таким образом Португалия набрала четыре очка и временно взобралась на первую строчку группы В. Следующую встречу подопечные Карлуша Кейруша проведут 25 июня против Ирана. Марокко в этот день сыграет с Испанией.

Ранее, 19 июня, сборная России одержала убедительную победу над Египтом со счетом 3:1 и практически обеспечила выход в плей-офф турнира. Заключительную игру группового этапа против Уругвая наша национальная команда проведет в Самаре 25 июня.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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