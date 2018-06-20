Слуцкий перестал комментировать матчи на Первом канале

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий в прямом эфире заявил, что больше не будет комментировать матчи Чемпионата мира по футболу на Первом канале.

«К сожалению для меня, я заканчиваю работу на Первом канале, потому что необходимо приступить к другой деятельности», – сказал Слуцкий.

В марте голландский клуб «Витесс» объявил, что Леонид Викторович возглавит команду со следующего сезона. Российский специалист должен провести первую тренировку 24 июня.

Ранее, 17 июня, во время матча Германия - Мексика, Слуцкий упомянул оппозиционного политика Алексея Навального. Его коллега Кирилл Дементьев тогда употребил словосочетание «навальный футбол», рассказывая об игре немцев. «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть», – отреагировал Слуцкий.

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В качестве комментатора Слуцкий дебютировал в апреле 2017 года. В марте 2018 года экс-наставник сборной России работал одним из двух комментаторов на матчах нашей национальной команды с Бразилией и Францией.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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