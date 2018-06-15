Сборные Испании и Португалии разошлись миром в Сочи

Сборные Португалии и Испании сыграли вничью на Чемпионате мира по футболу. Встреча, проходившая в Сочи, завершилась со счетом 3:3. Все мячи у португальцев забил Криштиану Роналду – 4, 44, 88 минуты. У «красной фурии» дважды отличился Диего Коста (24, 55 минуты), еще один гол на счету Начо (58 минута).

Таким образом сборные Испании и Португалии разделили между собой вторую и третью строчку группы В. Лидером группы стал Иран, обыгравший Марокко в Петербурге. Следующую игру испанцы проведут против иранцев – 20 июня в 21:00. Португальцы в этот день сыграют с марокканцами, начало матча в 15:00.

Ранее в группе А завершился матч между сборными Египта и Уругвая. Латиноамериканская команда победила африканцев с минимальным счетом. После подачи с углового отличился защитник Хосе Хименес.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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