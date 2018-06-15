«Зенит-арена» установила новый рекорд посещаемости

На матче группового этапа ЧМ-2018 между сборными Марокко и Ирана был установлен рекорд по посещаемости стадиона «Зенит-арена», сообщается в официальной группе спортивного сооружения.

Игру посетили 62 548 человек, максимальная вместимость стадиона, увеличенная за счет временных трибун, составляет 68 172 тыс. После Чемпионата мира арена будет вновь вмещать 56 196 зрителя.

Единственный мяч в ворота Марокко был забит на 95-й минуте. После подачи в штрафную марокканский нападающий Бухаддуз неудачно сыграл головой, отправив мяч в ближний угол собственных ворот – 1:0. Таким образом сборная Ирана набрала три очка и возглавила группу В.

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Ранее в группе А завершился матч между сборными Египта и Уругвая. Латиноамериканская команда победила африканцев с минимальным счетом. После подачи с углового отличился защитник Хосе Хименес.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Смотреть матчи в Северной столице можно не только на «Зенит-арене», но и на фан-зоне на Конюшенной площади, где проходит Фестиваль болельщиков. Узнать подробнее о площадке можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».

Расписание матчей в Северной столице: Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.