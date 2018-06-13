Капитан сборной Англии по футболу поблагодарил Россию за теплый прием

Нападающий и капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн рассказал, что команду очень хорошо встретили в России. Британцы прилетели в Петербург во вторник вечером на Чемпионат мира по футболу.

Команда выбрала отель в Репино. На первую тренировку в Зеленогорске футболисты опоздали на час, однако это не помешало болельщикам вручить им памятные подарки. Девушки в русских национальных костюмах подарили англичанам каравай с футбольными узорами и золотой самовар.

«Нас очень тепло приняли в России. Было очень приятно провести здесь первую тренировку», – написал Кейн в своем Twitter.

После занятий игроки сборной Англии на протяжении получаса раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. На стадионе присутствовали около 500 человек. Джейми Варди, Джек Батленд и Джордан Хендерсон пообщались с журналистами, подчеркнув, что им создали фантастические условия.

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В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Уже завтра, 14 июня, в 18:00, на стадионе «Лужники» пройдет открытие турнира. Встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

Англичане сыграют свой первый матч против Туниса 18 июня в Волгограде. Следом, 24 июня, они встретятся с Панамой в Нижнем Новгороде. Заключительную игру против Бельгии «львы» проведут 28 июня в Калининграде.

В Северной столице пройдут следующие игры мундиаля: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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