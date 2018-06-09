Эрмитажный кот-оракул Ахилл предскажет судьбу сборной России 13 июня

Кот-оракул Ахилл из Государственного Эрмитажа предскажет победителя первого матча Чемпионата мира по футболу 13 июня, сообщили в комитете по развитию туризма Петербурга. Выбор между Россией и Саудовской Аравией мурлыка сделает в 14:00. В дальнейшем животное будет предсказывать результаты матчей, проходящих в Северной столице.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Саудовской Аравией (14 июня в 18:00), Египтом (19 июня в 21:00), Уругваем (25 июня в 17:00). В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

Глухой кот Ахилл получил известность, делая предскания на Кубке Конфедераций. Он угадал победу России над Новой Зеландией, победу Португалии над Новой Зеландией и викторию Германии в финале против Чили. Житель Эрмитажа ошибся лишь однажды, предсказав победу Австралии над Камеруном. В итоге случилась боевая ничья.

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После КК-2017 Ахилл завоевал популярность по всему миру. Латинская пресса была без ума от мурлыки. Кота хотели забрать домой 30 человек, однако оракул остался на службе в музее. На данный момент в Эрмитаже насчитывают порядка 80 котов. За всеми «усатыми и хвостатыми» ведется ветеринарное наблюдение.

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