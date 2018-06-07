На дне: сборная России опустилась на 70 место рейтинга FIFA

Сборная России по футболу опустилась с 67 на 70 место в обновленном рейтинге ФИФА. Это самая низкая позиция в истории российской сборной и самый худший показатель среди всех команд-участниц Чемпионата мира.

Ровно месяц назад наша команда опережала одного из соперников по группе – Саудовскую Аравию, однако теперь саудиты занимают 67 строчку рейтинга. Для сравнения, Египет занимает 45 позицию, Уругвай – 14-ю. В числе лидеров изменений нет. На первом месте расположилась Германия, следом идут Бразилия, Бельгия, Португалия и Аргентина.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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