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Полтавченко попросили сохранить бренд петербургского «Динамо»

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© Фото: vk.com/dynamo_spb

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Одна из старейших команд города объявила о переезде в Сочи и предстоящей смене названия.

Губернатора Петербурга Георгия Полтавченко попросили вмешаться в судьбу петербургского футбольного клуба «Динамо», который объявил о переезде в Сочи и предстоящей смене названия.

С соответствующим запросом выступил депутат ЗакСа Алексей Цивилев. По его мнению, еще возможно сохранить бренд «Динамо СПб» в детско-юношеском футболе.

«Удивительно, но накануне Чемпионата мира по футболу мы практически в абсолютной тишине лишаемся одного из спортивных символов Петербурга-Ленинграда. А ведь клуб, основанный в 1922 году, появился раньше "Зенита". У нас есть проспект Динамо и стадион "Динамо", где 76 лет назад команда выходила на блокадный матч», – подчеркнул Цивилев. 

Парламентарий добавил, что одна из главных проблем в данной ситуации – перспектива потери одной из баз для воспитанников петербургского футбола. По мнению Цивилева, детскую школу «Динамо» нужно сохранить, так как без основного клуба в Петербурге ей грозит исчезновение.

«Если мы не можем сохранить профессиональный футбольный клуб, то сохранить бренд петербургского "Динамо" на детско-юношеском уровне просто обязаны. Для развития футбола и появления талантливых футболистов необходимы условия. Футбольные клубы, покупающие иностранных легионеров, заниматься этими условиями не будут», – добавил Цивилев.

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Решение о переезде «Динамо СПб» в Сочи было принято 5 июня. По словам генерального директора клуба Дмитрия Рубашко, команда будет выступать на стадионе «Фишт» и, вероятно, сменит название на ФК «Сочи».

В сезоне 2017/2018 петербуржцы заняли шестое место в ФНЛ (вторая по статусу футбольная лига в России, – прим.ред.). Наставник бело-голубых Александр Точилин заявлял, что у команды пока нет планов выходить в премьер-лигу.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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