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Петербург лишился футбольного «Динамо»

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© Фото: Wikipedia / Эдгар Брещанов

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Команда переехала в Сочи и с большой долей вероятности сменит название.

Петербургский ФК «Динамо» переехал в Сочи, где будет выступать на стадионе «Фишт», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на гендиректора клуба Дмитрия Рубашко.

Современная арена, построенная к Олимпиаде-2014, была реконструирована к Кубку конфедераций и вмещает 47,6 тыс. зрителей.

«Все, мы теперь будем играть в Сочи. Это можно заявить официально», – сказал Рубашко, добавив, что обо всех подробностях переезда расскажут через два-три дня.

По данным издания, команда сменит название и будет называться ФК «Сочи» по аналогии с местным хоккейным клубом.

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В сезоне 2017/2018 петербуржцы заняли шестое место в ФНЛ (вторая по статусу футбольная лига в России, – прим.ред.). Наставник бело-голубых Александр Точилин заявлял, что у команды пока нет планов выходить в премьер-лигу.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара). В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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