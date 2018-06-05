Дни матчей сборной России на ЧМ-2018 могут сделать выходными

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил сделать выходными дни матчей сборной России на Чемпионате мира по футболу. С соответствующей инициативой парламентарий обратится в комитет Госдумы по труду.

«Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет ГД по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России», – написал Лебедев в своем Twitter.

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ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара). В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.