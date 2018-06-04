Серена Уильямс снялась с «Ролан Гаррос» перед игрой с Шараповой

Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата Франции перед важнейшей игрой с Марией Шараповой из-за травмы руки.

«К сожалению, у меня возникли некие проблемы с мышцами груди. Сейчас я просто не могу вводить мяч в игру. На самом деле, сложно играть, когда ты просто физически не можешь подавать», – сказала Уильямс.

Таким образом, российская спортсменка автоматически попала в четвертьфинал турнира. Там она встретится либо с украинкой Лесей Цуренко, либо с испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под третьим номером.

Уильямс же считалась одной из самых неудобных соперниц для Шараповой. В последний раз россиянка обыгрывала американку в 2004 году. Теннисистки за всю карьеру встречались между собой 21 раз, 19 побед остались за Сереной.