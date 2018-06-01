Главным тренером СКА стал Илья Воробьев

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев возглавил петербургский СКА. Его помощниками стали Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Оба специалиста известны по работе с хоккейными клубами «Локомотив» и «Трактор».

Работу с «армейцами» продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, наставник по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, тренер по общей физической подготовке Юрий Жданов и специалист по индивидуальной физической подготовке Денис Коротышев. Ларс Юханссон займет должность тренера-методиста.

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Воробьев сменил на тренерском мостике Олега Знарка, который за два года работы с командой выиграл Кубок Гагарина, Кубок Континента и чемпионат России. Причиной отставки специалиста называют неудовлетворительные результаты команды в сезоне 2017/2018. Петербуржцы не смогли пробиться в финал Кубка Гагарина, уступив ЦСКА в серии со счетом 4:2.