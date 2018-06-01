Олег Знарок официально покинул СКА

Главный тренер хоккейного клуба СКА Олег Знарок покинул свой пост, сообщает пресс-служба «армейцев». Вместе с ним из клуба ушли тренеры Харийс Витолиньш и Владимир Федосов. За два сезона в петербургском клубе специалисты выиграли Кубок Гагарина, стали чемпионами России и обладателями Кубка Континента.

Благодаря работе тренерского штаба Знарка «армейцы» подготовили 15 хоккеистов для национальной команды, которая завоевала первое за 26 лет золото Олимпийских игр.

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Об отставке Знарка журналисты узнали еще в середине апреля. По предварительным данным, причиной отставки специалиста стали неудовлетворительные результаты команды. В текущем сезоне «армейцы» не смогли пробиться в финал Кубка Гагарина, уступив ЦСКА в серии со счетом 4:2.

Возможным преемником Знарка на тренерском мостике называют бывшего наставника магнитогорского «Металлурга» и главного тренера сборной России по хоккею Илью Воробьева. В сезоне 2015/2016 он вместе с уральской командой становился обладателем главного трофея КХЛ.