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СКА получил Кубок Континента за победу в регулярном чемпионате КХЛ

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© Фото: Пресс-служба ФХР

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По итогам регулярного сезона «армейцы» набрали 138 очков.

Петербургский хоккейный клуб СКА на торжественном вечере, посвященном закрытию десятого сезона КХЛ, получил Кубок Континента имени Виктора Тихонова за победу в регулярном чемпионате. Этот трофей достался «армейцам» во второй раз в истории. По итогам сезона команда Олега Знарка набрала 138 баллов.

Помимо Кубка Континента, петербургскому клубу вручили приз имени Всеволода Боброва – за самую высокую результативность в чемпионате. «Армейцы» забросили 270 шайб в «регулярке» чемпионате и Кубке Гагарина.

Капитану СКА Павлу Дацюку вручили специальный приз «Сириус». В феврале легендарный хоккеист выиграл Олимпиаду. Ранее в его послужном списке числились победы в Кубке Гагарина, Кубке Стэнли и на Чемпионате мира. Таким образом Дацюк стал первым игроком в истории, который выиграл все важнейшие трофеи в хоккее.

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Форварда «армейцев» Никиту Гусева признали самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий провел на льду 54 матча и набрал 62 очка за результативность при показателе полезности «+25».

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