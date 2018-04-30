Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини улетел в Рим

Утром 30 апреля главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини вылетел из Пулково в Рим, сообщает «Спорт-Экспресс». Наставник сине-бело-голубых является одним из главных претендентов на пост главного тренера сборной Италии. Если его кандидатуру утвердят, итальянец покинет клуб с берегов Невы по окончании текущего сезона.

Накануне «Зенит» лишился последних шансов на чемпионство, сыграв вничью с московским ЦСКА. На данный момент петербургский коллектив занимает четвертое место в турнирной таблице, оставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. До окончания турнира осталось всего два тура.

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