«Зенит» пригласил Джареда Лето на матч с ЦСКА

Петербургский «Зенит» пригласил голливудского актера и фронтмена рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето на игру 25 тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА.

«Эй, Джаред Лето, если на этих выходных будешь в Петербурге, может, захочешь посетить матч «Зенит» с московским ЦСКА в качестве нашего гостя?» – говорится в сообщении клуба в Twitter.

На данный момент актер и музыкант не ответил на предложение сине-бело-голубых. Thirty Seconds to Mars прилетели в город на Неве 26 апреля. Сначала Лето дал большое интервью в офисе «ВКонтакте», после чего отправился на Дворцовую площадь, где вместе с группой отыграл импровизированный концерт и сфотографировался с поклонниками.

Сегодня, 27 апреля, Thirty Seconds to Mars выступит с концертом в СКК, на следующий день американские музыканты выступят в Москве. Начало концертов в 19:00 по мск. Группа презентует зрителям новый альбом по названием «America».

Читайте также:

СМИ: Манчини может покинуть «Зенит» до 20 мая



Что касается противостояния «Зенита» и ЦСКА, то оно начнется 29 апреля в 16:30. Болельщиков к «Зенит-арене» отвезут 103 бесплатных автобуса. Шаттлы начнут ходить с 13:30 и прекратят в 16:30, когда начнется встреча. На протяжении трех часов после игры они будут ездить в обратном направлении.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.