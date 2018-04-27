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Родченков под присягой отказался от допинг-коктейля «Дюшес» и собственных показаний

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© Фото: Валерий Мельников / РИА «Новости»

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Экс-главы Московской антидопинговой лаборатории рассказал, что не знает, как осуществлялись подмены допинг-проб.

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что никогда не давал российским спортсменом допинговый коктейль под названием «Дюшес». Такие показания Родченков дал в ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

По словам экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, он не видел, как употребляли данный коктейль, не слышал, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по его употреблению. Не смог Родченков и раскрыть состав «Дюшеса», создание которого приписывали именно ему.

Под присягой отказался информатор WADA и от многих других своих показаний. В частности, он не видел, чтобы атлеты заранее заготавливали чистую мочу для допинг-тестов, не знает, кто и как сообщал номера допинг-проб на Играх в Сочи советнику министра спорта России по антидопинговым вопросам Ирине Родионовой. 

Ранее экс-глава Московской антидопинговой лаборатории утверждал, что именно она заведовала распределением запрещенных препаратов в российском спорте.

Когда одному из главных виновников допингового скандала продемонстрировали его же цитаты, Родченков заявил, что это был только план. Однако этот «план» некогда был одним из самых весомых аргументов МОК против России.

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По стопам Родченкова пошел и глава независимой комиссии WADA, автор доклада об употреблении допинга в сборной России Ричард Макларен.

«В своем докладе я не утверждал, что определенные россияне участвовали в допинг-схеме. Только сказал, что они могли участвовать. Это не значит, что они нарушили антидопинговые правила», – сказал Макларен.
 
В расследовании Международного олимпийского комитета (МОК) по применению запрещенных препаратов в России учитывались и доклад Макларена, и показания Родченкова. В начале декабре 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 в корейском Пхенчхане. Виталия Мутко, который на момент скандала был министром спорта, пожизненно отстранили от Игр.

Наши спортсмены выступали на турнире под нейтральным флагом, завоевав две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. По окончании турнира Олимпийский комитет России восстановили в правах.

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