Гостей ЧМ-2018 встретят коты-футболисты

Во вторник, 24 апреля, в городе на Неве пройдет акция «Раскрась Ахилла», которая предварит художественный марафон «Моя любовь – футбол и кот!». Первую из ростовых фигур в «Республике кошек» распишет основатель художественного движения «Митьки» Дмитрий Шпагин.

Остальные 32 кота будут раскрашены учащимися художественных училищ и школ Петербурга. Затем фигурки усатых на время проведения Чемпионата мира по футболу разместят в разных точках Северной столицы. Для петербуржцев проведут специальный квест. Те, кто смогут сфотографироваться со всеми котами-футболистами и послать снимки организаторам, получат призы.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня о 15 июля в 11 городах России, нашей национальной команде предстоит сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

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