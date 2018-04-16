Бывший нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук стал неограченно свободным агентом.

Форвард, которому недавно исполнилось 35 лет, сможет вести переговоры о трудоустройстве с клубами НХЛ уже сейчас. Подписать полноценный контракт будет возможно только после 1 июля.

В сезоне 2012/2013 Ковальчук разорвал 15-летний контракт с «Нью-Джерси» на 100 млн долларов и вернулся в Россию. За шесть лет, проведенных в стане клуба с берегов Невы, Ковальчук дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

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В текущем сезоне СКА проиграл ЦСКА в финале Западной конференции. На счету Ковальчука в текущем сезоне 62 (31+31) очка в регулярном чемпионате КХЛ и еще 10 (6+4) в плей-офф.

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