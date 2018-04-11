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В Петербурге во время ЧМ-2018 болельщикам раздадут бесплатные презервативы

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© Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости»

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Всего на покупку контрацептивов выделили порядка 500 тыс. рублей, никаких ограничений относительно страны-производителя не будет.

В Петербурге во время ЧМ-2018 болельщикам раздадут бесплатные презервативы, сообщает «Мойка 78». Более 70 тыс. контрацептивов приобретет городской «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

«Мы знаем о том, что FIFA поддерживает программы борьбы со СПИДом и участвует в продвижении глобальной цели добиться нулевой дискриминации по всему миру», сказала специалист по связям с общественностью петербургского Центра СПИД Екатерина Пойлова.

На покупку средств защиты потратят порядка 500 тыс. рублей. Нкаких ограничений относительно страны-производителя в связи с санкциями не будет. Самая популярная модель – гладкий контрацептив из натурального латекса со смазкой на основе силиконового масла, размера L и выше. Таких закупят почти 47 тыс. штук.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня о 15 июля в 11 городах России, нашей национальной команде предстоит сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

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