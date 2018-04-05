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Вратарь «Зенита» Лунев на час станет водителем маршрутки

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© Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

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Голкипер дал обещание в рамках благотворительной акции «Давай, давай!».

Футболист «Зенита» Андрей Лунев на час станет водителем маршрутки, сообщает официальный сайт клуба. В рамках благотворительной акции «Давай, давай!» вратарь пообещал сесть за руль, если болельщики соберут более 527 тыс. рублей на лечение 7-месячной Виктории Сенцовой, страдающей множественными врожденными пороками развития рук и ног.

Поклонники футбольного клуба собрали на лечение ребенка более миллиона рублей. Часть средств направят в адрес подопечных благотворительного фонда «Русфонд». Что касается голкипера сине-бело-голубых, то пока неизвестно, в какой день и на каком маршруте он начнет свою работу.

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Лунев стал 12 игроком «Зенита», присоединившимся к проекту. Ранее Халк пел и танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни поработал парикмахером, Юрий Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Артем Дзюба стал кондуктором в трамвае, Доменико Кришито – цирковым артистом, Александр Кокорин – продавцом пышек, Маурисио – таксистом, Николас Ломбертс – Петром Первым, Владислав Радимов – спасателем МЧС, Александр Кержаков – уличным художником, а Бранислав Иванович – доставщиком пиццы.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

 

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