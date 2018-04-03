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МОК назвал города, претендующие на проведение ОИ-2026

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© Фото: Александр Вильф / РИА «Новости»

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Конкурс по выбору столицы зимних игры будет проведен по новой схеме.

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список городов, официально претендующих на проведение зимних Олимпийских игр в 2026 году.

В список вошли итальянские Кортина-д'Ампеццо, Милан и Турин (Италия), Стокгольм (Швеция), Сьон (Швейцария), Грац (Австрия), Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония) и Калгари (Канада).

Олимпийские комитеты стран официально подтвердили намерение принять ОИ-2026. Конкурс по выбору столицы Игр, а также и сама Олимпиада будут проведены по новой схеме, нацеленной на сокращение издержек и увеличение прозрачности.

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Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации после допингового скандала. Российские спортсмены участвовали в Играх-2018 под нейтральным флагом. Команде OAR (Olympic Athletes from Russia, «Олимпийские атлеты из России») удалось завоевать две золотые медали – в хоккее и фигурном катании.

В общем медальном зачете россияне заняли 13 место. О том, примут ли наши спортсмены участие в летних Играх-2020, которые пройдут в Токио, пока ничего неизвестно.  

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