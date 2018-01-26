Госдума утвердила штрафы за незаконную продажу билетов на ЧМ-2018

В пятницу, 26 января, Госдума в третьем чтении приняла закон об административной ответственности за незаконную продажу, спекуляции и подделку билетов на матчи Чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, за незаконную реализацию билетов, граждан будут штрафовать не менее чем на 50 тыс. рублей, должностные лица заплатят от 25 до 30-кратной стоимости входного билета, но не менее 150 тыс. рублей.

Юридические лица заплатят за спекуляцию от 500 тыс. до 1 млн рублей. Возможен вариант с административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

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Что касается подделки билетов, то данные действия будут наказываться штрафом от 50 до 70 тыс. рублей для частных лиц и от 150 до 200 тыс. рублей для чиновников. Предпринимателям грозят штрафы до 200 тыс. рублей, юрлицам – до 1,5 млн рублей. По мнению депутатов нижней палаты парламента, все эти меры нужны для создания системы, направленной на предотвращение нарушений при продаже билетов на ЧМ-2018.

Чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Матчи турнира примут Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Калининград и Екатеринбург. В Петербурге пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.