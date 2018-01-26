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На Игры-2018 поедут 169 российских спортсменов

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© Фото: Р. Максимов / Олимпийский комитет России

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Ведущие атлеты страны не вошли в список МОК.

Заявка российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года включает 169 человек, сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России. По словам первого вице-президента ОКР Станислава Позднякова, этот список окончательный.

«К сожалению, несмотря на все усилия, некоторые ведущие российские атлеты в заявку не вошли. Наш состав поредел, но я уверен, что каждый спортсмен, который поедет в Пхенчхан, будет понимать, что выступает не только за себя, но и за товарищей, которые, на наш взгляд, были несправедливо лишены Олимпийских игр», – сказал Поздняков.

Министр спорта Павел Колобков подчеркнул, что спортсмены, приглашенные на Игры, смогут принимать любое решение насчет участия или неучастия. Что касается отстраненных атлетов, то ОКР вместе с юристами будет оспаривать решение МОК.

«С 22 января в Спортивном арбитражном суде рассматриваются иски 42 спортсменов. До 31 января по ним будет вынесено решение. Кроме того, для спортсменов, которые не попадут на Олимпиаду (а они, кстати, продолжают выступать на всех международных соревнованиях, включая этапы Кубка мира, чемпионаты мира и Европы), проведем турниры с участием гостей из-за рубежа», – добавил Колобков.

На данный момент известно, что МОК не допустил Игры-2018 шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, фигуристов Ксении Столбовой и Ивана Букина, нескольких хоккеистов и конькобежцев. Без многократных чемпионов мира и призеров Олимпиад наша сборная резко теряет шансы на медали во многих дисциплинах.

Скандал с допингом, из-за которого многие российские атлеты не поедут на Олимпиаду, длится на протяжении двух лет. В июле и декабре 2016 года специальная комиссия под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад в двух частях о широкомасштабной системе применения запрещенных веществ в России. В документе описывалось, как московская антидопинговая лаборатория скрывала положительные результаты допинг-проб по указанию чиновников Минспорта, а ФСБ организовала подмену пробирок с мочой на Играх в Сочи.

Сам допинг, как рассказал бывший глава лаборатории Григорий Родченков, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. В ноябре 2017 года Следственный комитет России провел свое расследование и опроверг «допинговый» доклад ВАДА. В СК утверждают, что информатор ВАДА Григорий Родченков мог сам давать допинговые препараты спортсменам.

В начале декабря МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в ОИ-2018. На данный момент до Игр в корейском Пхенчхане допускают только «чистых» спортсменов, которые проходят соответствующие проверки по 16 критериям МОК. Все российские атлеты будут выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом и, в случае победы, не услышат родной гимн.

 

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