Петербург подал заявку на проведение ЧМ-2024 по хоккею

Петербург отправил официальную заявку в Международную федерацию хоккея (IIFH) на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2024 году, сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно заявке, ЧМ-2024 будет проводиться на двух действующих ледовых аренах – спортивном комплексе «Юбилейный», вмещающем 6,4 тыс. человек, и Ледовом дворце на 12,3 тыс. зрителей. Обе арены соответствуют всем требованиям IIFH и обладают развитой инфраструктурой.

Сейчас правительство города вместе с хоккейным клубом СКА прорабатывает инвестиционное предложение по реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский», который может стать крупнейшей ледовой ареной в Европе.

Также в Смольном прорабатывают вопрос о размещении фан-зон. Рассматривается вариант с Конюшенной площадью, где болельщики размещались во время ЧМ-2016 по хоккею и Кубке конфедераций 2017.

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Ранее Петербург стал единственным городом России, который получил право на проведение Евро-2020. Город на Неве вместе с Копенгагеном примет матчи группы В. Всего групповые этапы чемпионата Европы пройдут в десяти городах Европы. Матч-открытие турнира, на который претендовала Северная столица, пройдет в Риме.



Что касается Чемпионата мира по футболу в 2018 году, то он пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Матчи турнира примут Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Калининград и Екатеринбург. В Петербурге пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.