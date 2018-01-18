СКА нанес крупное поражение «Адмиралу»

Петербургский СКА одержал крупную победу над владивостокским «Адмиралом» со счетом 7:2. Покер в этой встрече оформил форвард «армейцев» Николай Прохоркин.

Еще по шайбе забросили Патрик Херсли, Сергей Калинин и Илья Каблуков. Гости смогли ответить лишь дважды. Отличились Самвел Мнацян и Вадим Перескоков.

Таким образом клуб с берегов Невы укрепил свое лидерство на Западе, набрав 129 очков. «Адмирал» же с 58 баллами остался на 12 месте турнирной таблицы Востока.

Следующую встречу СКА проведет 20 января против хабаровского «Амура». Дальневосточники в этот день сыграют в гостях с московским «Динамо».