Новичок «Зенита» Заболотный выбрал номер Аршавина и Халка

Новый нападающий петербургского «Зенита» Антон Заболотный выбрал себе 29 номер, который ранее носили Андрей Аршавин и Халк, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Фовард присоединился к клубу с берегов Невы в декабре 2017 года. Лидер «Тосно» забил в первом круге четыре мяча. Свой игрой он привлек внимание не только топ-клубов, но и наставника сборной России Станислава Черчесова.

Ранее Заболотный выступал за такие клубы как ЦСКА, «Волгарь-Газпром», «Урал», брянское «Динамо», «Уфа» и «Факел».