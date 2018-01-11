СКА обыграл «Локомотив» с минимальным преимуществом

Петербургский СКА на своем льду одержал важную победу над ярославским «Локомотивом». Встреча проходила в упорной борьбе. Единственный гол был забит в середине второго периода. На 31 минуте матча Шипачев из-за ворот сделал подкидку на Херсли, который мощным щелчком загнал шайбу в ворота – 1:0.

В дальнейшем гости попытались сравнять счет, однако безупречно действовал голкипер «армейцев» Шестеркин. В конце третьего периода вратарь петербуржцев совершил самое главное спасение, сумев щитком накрыть шайбу после удара одного из хоккеистов «Локомотива».

Таким образом СКА набрал 126 очков и остался на вершине Западной конференции. Ярославский клуб же остался на четвертом месте с 88 баллами. Следующую игру петербуржцы проведут 16 января против «Спартака», «железнодорожникам» в этот день предстоит сыграть дома с «Адмиралом».